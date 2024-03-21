РФС рассказала, сколько заплатили Камеруну, Сербии и Парагваю за игры с Россией

Митрофанов: за матч с Сербией России заплатили меньше, чем Камеруну

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В РФС рассказали о стоимости товарищеских матчей России с Камеруном, Сербией и Парагваем. Суммы озвучил Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в беседе с корреспондентами "Чемпионата".

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"За приезд в Россию сборной Камеруна мы заплатили не € 900 тыс, а в два раза меньше. Сербии и Парагваю еще меньше", — заявил он.

По словам Митрофанова, у всех команд, посещающих Россию, большие траты. Расходы также появляются на привоз игроков в место общего сбора с учетом всей специфики логистики.

Напомним, что два года назад, весной УЕФА и ФИФА отстранили Россию от турниров под своей эгидой. Затем сборная Валерия Карпина играла только в товарищеских матчах.