Симона Халеп проиграла в своем первом матче после дисквалификации за допинг

Бывшая первая ракетка мира проиграла в первом матче после дисквалификации

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Румынская теннисистка Симона Халеп, которая была первой ракеткой мира, отдала победу Пауле Бадосе из Испании.

Фото: flickr.com by Tatiana from Moscow, Russia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

На турнире в городе Майами Халеп проиграла на первой встрече после удаления за допинг. Следующей ее соперницей станет белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Напомним, что Халеп, которая два раза одерживала победу на турнирах "Большого шлема" дважды обвинялась в употреблении допинга. За это ее осенью 2023 года дисквалифицировали на 4 года. Но после того, как она апеллировала, срок сократили до 9 месяцев.

За Симоной Халеп 24 титула WTA. А по результатам 2017 и 2018 годов она стояла на первом месте в рейтинге WTA.