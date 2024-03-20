Симона Халеп проиграла в своем первом матче после дисквалификации за допинг

Румынская теннисистка Симона Халеп, которая была первой ракеткой мира, отдала победу Пауле Бадосе из Испании.
На турнире в городе Майами Халеп проиграла на первой встрече после удаления за допинг. Следующей ее соперницей станет белорусская теннисистка Арина Соболенко.
Напомним, что Халеп, которая два раза одерживала победу на турнирах "Большого шлема" дважды обвинялась в употреблении допинга. За это ее осенью 2023 года дисквалифицировали на 4 года. Но после того, как она апеллировала, срок сократили до 9 месяцев.
За Симоной Халеп 24 титула WTA. А по результатам 2017 и 2018 годов она стояла на первом месте в рейтинге WTA.
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