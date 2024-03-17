Стало известно, на сколько владельцы собак перевыполняют норму по дневной активности

Тем, кто ведёт сидячий образ жизни, посоветовали завести собаку

1:22 Your browser does not support the audio element. Спорт

Один из простых способов активизировать физическую активность — завести собаку. Такой совет даёт style.rbc.ru тем, кто ведёт сидячий образ жизни.

Фото: openverse by MTSOfan is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Если у вас уже есть питомец, вы сможете выгуливать его на более длительные прогулки и изучать новые маршруты. Не просто проводите время на улице, а превратите выгул в полноценную тренировку для себя и своего питомца.

Британские ученые обнаружили, что владельцы собак в среднем выполняют рекомендуемую норму физической активности в четыре раза чаще и проводят около 150 минут в неделю на активности.

Если вы не можете завести собаку, все равно есть способы активизировать свою физическую активность. Например, во время просмотра фильма вы можете использовать рекламные паузы, чтобы делать простые упражнения, погладить белье или устроить небольшую физическую активность, например, отжимания. Также вы можете включить свою любимую музыку и прогуляться по окрестностям.

Важно помнить, что регулярная физическая активность приносит множество пользы для здоровья, включая укрепление сердца и суставов, повышение общего уровня физической фитнеса и улучшение настроения. Неважно, какой способ вы выбираете — выгуливание собаки или другие формы активности — главное, чтобы вы двигались и заботились о своем здоровье.

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