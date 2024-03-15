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Церемонию вручения Премии РБ посетит легенда футбола Кафу

1:54
Спорт

4 апреля во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоится церемония вручения наград V Премии РБ в области спорта и букмекерства, где будут названы лауреаты более чем в 30 номинациях.

Церемонию вручения Премии РБ посетит легенда футбола Кафу
Фото: Agência Brasil by Valter Campanato / Agência Brasil is licensed under Licença Creative Commons Atribuição 3.0 Brasil

Специальным приглашенным гостем праздника станет Кафу — легенда футбола, член Списка ФИФА 100, кумир болельщиков "Ромы" и "Милана", двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии.

Премия РБ — одно из самых масштабных событий в спортивно-букмекерской отрасли. Гостями торжественной церемонии в разные годы были Тина Канделаки, Юрий Сёмин, Оксана Фёдорова, Константин Хабенский, Вячеслав Малафеев, Динияр Билялетдинов, Дмитрий Скопинцев, Эмин Гарибов, Виталий Петров, Сергей Карякин, Арсений Бородин, Станислав Ярушин, Андрей Родной, Эдуард Кравцов, Виктория Дайнеко и другие спортсмены и звёзды шоу-бизнеса.

В качестве амбассадоров Премии выступали Алессандро Дель Пьеро, Луиш Фигу и Эммануэль Адебайор.

"Ежегодно церемонию награждения лауреатов Международной премии РБ посещают признанные легенды футбола. Спортсмены мирового уровня принимают наши приглашения и становятся почетными гостями самого масштабного события в спортивной и букмекерской индустрии", — прокомментировали генеральный директор "Рейтинга Букмекеров" Аскер Тхалиджоков и директор по развитию бизнеса "Рейтинга Букмекеров" Арам Погосян.

На победу в разных номинациях претендуют Winline, FONBET, PARI, BetBoom, OLIMPBET, "БЕТСИТИ", "Марафон", БК "Леон", "МЕЛБЕТ", Tennisi. bet

Прямая трансляция шоу пройдет на сайте "Матч ТВ", на канале "Матч! Страна", а также в сообществе "Рейтинга Букмекеров" на платформе "ВКонтакте".

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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