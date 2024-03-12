Вратарь российской хоккейной команды "Каролина" попал в тройку претендентов на звание лучшего новичка НХЛ

Петр Кочетков попал в топ-3 претендентов на приз лучшему новичку НХЛ

0:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

На сайте НХЛ прошло голосование рецензентов. В результате в тройку лучших новичков НХЛ вошел российский вратарь Петр Кочетков, играющий в команде "Каролина". На первом месте голосования стоит Коннор Бедард, который играет за клуб "Чикаго", а Брок Фэйбер, играющий за х/к "Миннесота" занял второе место.

Фото: wikimedia.org by Arnold C is licensed under Creative Commons CC0 License

Голкипер Петр Кочетков занимает третьем место среди номинантов на звание лучшего нового игрока в сезоне "Колдер Трофи" в НХЛ, по мнению посетителей сайта лиги.

Награда будет вручаться в конце сезона, ориентируясь на его итоги и на результаты голосования журналистов НХЛ.

В числе претендентов, но занимая лишь 8 место, стоит еще один российский хоккеист — Дмитрий Воронков. Он играет за клуб "Коламбус Блю Джэкетс".