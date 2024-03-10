В ВАДА напомнили, что Валиевой придётся проходить допинг-тесты в течение периода отстранения

В ВАДА рассказали, для чего Валиевой проходить допинг-тесты в течение дисквалификации

1:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фигуристка Камила Валиева обязана проходить допинг-тесты для возвращения на соревнования.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Согласно информации телеканала РИА "Новости", ссылающегося на пресс-службу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), спортсменке необходимо пройти внеконкурсное тестирование антидопинговой организацией, действующей в этой области, во время периода её дисквалификации.

"Отстранённый спортсмен должен в течение периода отстранения предоставить себя для проведения внеконкурсного тестирования любой антидопинговой организацией, имеющей юрисдикцию в области тестирования", — пояснили в пресс-службе ВАДА.

Это требуется для обеспечения целостности системы допинг-контроля перед возвращением спортсмена к соревнованиям, добавили в ведомстве.

Решение о дисквалификации Камилы Валиевой было принято в январе текущего года Спортивным арбитражным судом (CAS). Ей был присужден четырёхлетний запрет на участие в соревнованиях, который начал действовать с декабря 2021 года.

В результате этого решения все результаты, достигнутые Валиевой за указанный период времени, были аннулированы. ISU также лишила российскую сборную золота за командный турнир фигуристов на Зимней Олимпиаде 2022 года из-за дисквалификации спортсменки.