В ВАДА напомнили, что Валиевой придётся проходить допинг-тесты в течение периода отстранения

Фигуристка Камила Валиева обязана проходить допинг-тесты для возвращения на соревнования.
Согласно информации телеканала РИА "Новости", ссылающегося на пресс-службу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), спортсменке необходимо пройти внеконкурсное тестирование антидопинговой организацией, действующей в этой области, во время периода её дисквалификации.
"Отстранённый спортсмен должен в течение периода отстранения предоставить себя для проведения внеконкурсного тестирования любой антидопинговой организацией, имеющей юрисдикцию в области тестирования", — пояснили в пресс-службе ВАДА.
Это требуется для обеспечения целостности системы допинг-контроля перед возвращением спортсмена к соревнованиям, добавили в ведомстве.
Решение о дисквалификации Камилы Валиевой было принято в январе текущего года Спортивным арбитражным судом (CAS). Ей был присужден четырёхлетний запрет на участие в соревнованиях, который начал действовать с декабря 2021 года.
В результате этого решения все результаты, достигнутые Валиевой за указанный период времени, были аннулированы. ISU также лишила российскую сборную золота за командный турнир фигуристов на Зимней Олимпиаде 2022 года из-за дисквалификации спортсменки.
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