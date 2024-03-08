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Что делать, если во время пробежки заболело в боку

Можно ли продолжать бежать, если заболело в боку?

1:29
Спорт

Когда у вас появляется боль в боку во время бега, есть несколько рекомендаций, которые могут помочь вам справиться с этим неприятным ощущением. О них напоминает портал Get. Run.

Можно ли продолжать бежать, если заболело в боку?
Фото: "jogging" by Rosmarie Voegtli is licensed under CC BY 2.0.
  1. Сделайте перерыв и отдохните. Если боль в боку становится сильной, остановитесь и дайте себе время на отдых. Не торопитесь продолжать тренировку, пока боль не утихнет.
  2. Контролируйте дыхание. Обратите внимание на свое дыхание. Дышите спокойно и глубоко, стараясь поддерживать ритм. Это может помочь снять напряжение и уменьшить дискомфорт.
  3. Небольшой перекус перед тренировкой. Избегайте употребления тяжёлой пищи за пару часов до тренировки. Оптимально употребить легкий перекус, который легко усваивается организмом.
  4. Обратите внимание на технику бега. Проверьте свою осанку и технику бега. Обратите внимание на правильное распределение нагрузки по всему телу и контролируйте свою позу. Это может помочь снизить риск боли в боку.
  5. Начните бег снова постепенно. Если боль в боку утихла, можно попробовать возобновить тренировку. Но делайте это постепенно и в медленном темпе. Позвольте своему телу привыкнуть к движению и избегайте резких нагрузок.

Однако если боль в боку продолжается или возникает регулярно, рекомендуется проконсультироваться с врачом или специалистом по физической активности для получения более подробной консультации и выяснения возможных причин боли.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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