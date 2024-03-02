"Синих" карточек ФИФА вводить не намерено

Глава ФИФА Джанни Инфантино категорически отверг идею введения "синих карточек" для футболистов. Их введение поддерживает "Международный совет футбольных ассоциаций".
"Синяя карточка" должна будет выдаваться игроку за фол и срыв перспективной атаки противника или за спор с арбитром. Сейчас в таких случаях судья может показать игроку "жёлтую" карточку. Отличие "синей" карточки заключается в том, что при её получении игрок будет удалён с поля на 10 минут. При получении второй "синей" или ещё и "жёлтой" карточки игрок будет удалён с игры по "красной" карточке.
Джанни Инфантино объявил, что категорически против новой системы штрафов, поскольку она может внести беспорядок в игру и привести к сильному неравенству в составе команд, когда соперники на поле будут иметь различие в численности в два или три игрока, что негативно повлияет на ход и честность игры.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.