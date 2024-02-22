Врач "Торпедо" рассказал, каково хоккеисту быть вегетарианцем

Врач "Торпедо" Ткач: хоккеист-вегетарианец будет очень тяжело и долго восстанавливаться после травм

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Врач команды "Торпедо" Антон Ткач поделился своим мнением о возможности быть вегетарианцем в хоккее и заявил, что такой образ питания может затруднить восстановление спортсмена.

Фото: Пресс-служба ХК "Авангард"

Главный тренер нижегородцев Игорь Ларионов, в свою очередь, поддерживает здоровое питание с использованием овощей и без потребления сахара.

Антон Ткач отметил, что в его опыте не встречал хоккеистов-веганов или вегетарианцев и трудно представить такую ситуацию в их лиге.

Эксперт отметил, что в рацион хоккеиста как минимум должны быть включены рыба и яйца. Он напомнил, что существуют даже специальные веганские альтернативы спортивного питания.

Однако, врач также отметил, что для хоккеиста, придерживающегося вегетарианского образа питания, может быть сложно восстановиться, и этот процесс может занять больше времени, особенно после травм.

"Другой вопрос, что хоккеисту на вегетарианском питании будет тяжело восстанавливаться, процесс восстановления будет дольше, в том числе после травм. После окончания карьеры можно уходить в веганство и подобные ему направления, если это не навредит здоровью", — сказал Ткач, которого цитирует Sport24.

Команда "Торпедо" имеет трудности в последних играх, ведь они проиграли 10 из последних 12 матчей и в настоящее время занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.