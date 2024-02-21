Бодрые соревнования для любителей горных лыж и сноуборда пройдут на курорте "Роза Хутор" 23 февраля

1:12 Your browser does not support the audio element. Спорт

Любительские соревнования Noski-cross проводятся на курорте не в первый раз. Свое название они получили в честь подарка, который мужчины обычно получают в этот день. Состязания пройдут на специально подготовленной трассе "Роза Блэйд" в Горной Олимпийской деревне.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

— Соревнования Noski-cross проводятся в двух дисциплинах: горные лыжи и сноуборд. Участникам предстоит преодолеть фан-кросс трассу, которая состоит из разных препятствий: поворотов, уклонов, снежных волн и трамплинов. Победителей в каждой категории будут определять по наименьшему времени одной из двух попыток. Лучшие получат призы от курорта и партнеров. Возможно, среди них будет и обязательный атрибут любого горнолыжника и сноубордиста, а именно, носки, — поясняют организаторы стартов.

Участвовать в праздничных соревнованиях Noski-cross смогут только лыжники и сноубордисты с необходимым комплектом защиты: шлем, перчатки и горнолыжная маска. Для регистрации потребуется документ. Рядом со стартовой зоной будет организована площадка с активностями, в которых все желающие смогут показать свою силу, точность и ловкость.