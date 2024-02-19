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Три отличных упражнений на растяжку: увеличится гибкость мышц бёдер

Упражнения на растяжку для нижней части тела

1:35
Спорт

Увеличьте вашу гибкость, нача выполнять эти упражнения для нижней части тела. Их опубликовал портал prevention.com.

Упражнения на растяжку для нижней части тела
Фото: Own work by Nikiwiki242 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

1. Вращение позвоночника

Сядьте на пол, согнув колени и поставив ступни ровно на пол.

Поверните туловище вправо, прижимая левую руку к внешней стороне правого колена и одновременно глядя назад.

Задержите, затем повторите с противоположной стороны.

2. Перекрёстный стрейч

Эта растяжка выполняется стоя.

Встаньте, ноги на ширине бёдер, перекиньте правую ногу через левую, поставив обе ступни на пол.

Вы можете опереться рукой о стену или стол для поддержки.

Перенеся большую часть веса на левую ногу, слегка выдвиньте ягодицы вперёд и в левую сторону, пока не почувствуете растяжение вдоль поясницы.

Эта растяжка помогает проработать ягодичные мышцы и окружающие их мышцы. Задержитесь в этом положении на 10 секунд.

Расслабьтесь и повторите.

Вы также захотите повторить это с другой стороны.

3. Поза голубя

Начните с положения собаки вниз головой, прежде чем согнуть нижнюю половину левой ноги и поставить её на пол между ладонями.

Держа правую ногу прямой, вытяните её назад до тех пор, пока колено не коснется земли.

Наклоняйте свой вес вперёд до тех пор, пока не почувствуете растяжение.

Если вы гибкий, попробуйте переместить левую ногу так, чтобы она была перпендикулярна правой ноге. Задержите дыхание и повторите с другой стороны.

Поза Голубя. Отстройка асаны и правильное выполнение. Эка Пада Раджакапотасана.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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