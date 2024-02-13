Говорит ерунду: норвежский биатлонист Тарьей Бё высказался о шведском спортсмене Самуэльссоне

Трёхкратный олимпийский чемпион Тарьей Бё заявил шведскому биатлонисту Самуэльссону после пасьюта, что он говорит ерунду

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Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира Тарьей Бё вмешался в разговор, который состоялся между спортсменом из Швеции Себастианом Самуэльссоном и журналистами в микст-зоне. Спортсмен дал интервью после того, как завершилась гонка преследования на чемпионате мира — 2024 в Нове-Место (Чехия). Швед рассказывал о том, как происходила борьба за 5-е место в пасьюте. Бё не смог не вмешаться в интервью.

Фото: Self-photographed by Steffen Prößdorf is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Если бы на последнем круге речь шла о золоте, я бы обогнал Тарьея. Тогда у меня была бы дополнительная мотивация", — приводит слова Самуэльссона VG.

Бё считает, что швед постоянно говорит ерунду, а другие в это верят. Самуэльссон считает, что Тарей Бё был разъярённым на трассе и уверен, что шведам не под силу бороться. Норвежец ответил, что швед слишком много говорит. Бё смог победить Самуэльссона во время прохождения последнего круга.

"И теперь он может только говорить об этом. Типичный Себбе (смеётся)", — добавил Бё.

Напоминаем, что норвежец прибежал пятым в данной гонке. На рубежах он промахнулся четыре раза. Самуэльссон стал шестым, допустим три промаха.

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