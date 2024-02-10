Эксперт по спортивным товарам дал совет, как избежать проблем с лёгкими во время зимней пробежки

Эксперт по спортивной экипировке рассказал, как сберечь лёгкие во время пробежек в морозы

1:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

Антон Горбашов, руководитель отдела по управлению категорией спортивных товаров в компании Lamoda, поделился советами о правильном выборе одежды для зимней пробежки на улице, чтобы избежать проблем с лёгкими.

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Эксперт предложил использовать тёплые аксессуары, такие как баф или снуд, которые можно надеть на рот, чтобы смягчить холодный и сухой воздух. Горбашов также рекомендует следить за дыханием, делая медленные вдохи через нос и выдохи через рот.

"Не забывайте про тёплые аксессуары — баф или снуд, которые можно натянуть на рот. Это позволит сделать вдыхаемый воздух не таким сухим и холодным. Также рекомендую следить за дыханием: дышать медленнее, вдыхая через нос, выдыхая через рот", — сказал Горбашов.

Специалист также предложил выбрать удобные аксессуары для рук, такие как тонкие беговые перчатки с сенсорными пальцами, чтобы можно было использовать телефон без снятия перчаток.

Шапка должна быть спортивного стиля, хорошо прилегать к голове и не сползать на глаза, пишет Газета.Ru.

Что касается обуви, Горбашов рекомендует использовать трейловые кроссовки, предназначенные для бега по пересечённой местности. Эти кроссовки отличаются цепким протектором, мягкой амортизирующей подошвой и лёгким синтетическим верхом, изготовленным из материалов, не являющихся кожей.

Такие рекомендации помогут спортсменам правильно подготовиться к зимней пробежке и избежать проблем с л`гкими, обеспечивая комфорт и безопасность во время занятий спортом на открытом воздухе.