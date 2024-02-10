Неэкологично: норвежцы раскритиковали действия шведов, которые использовали частный самолёт для прибытие на ЧМ по биатлону

Норвежцы считают, что использование частного самолёта шведами для прибытия на Чемпионат мира по биатлону неэкологично

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Спортсмены из сборной команды Швеции прибыли на место проведения чемпионата мира по биатлону, использовав частный самолёт. Они завершили этап подготовки в Эстерсунде, после чего направились в Прагу, а а оттуда прилетели в Нове-Место на частном самолёте. Норвежцы считают, что действия шведов неэкологичны, за что они были подвержены критике.

Фото: Self-photographed by Marcus Cyron is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

По мнению шестикратной чемпионки миры Сюннёве Сулемдаль, необходимости в использовании частных самолётов нет для полётов в Чехию. Одна объяснила это тем, что между Стокгольмом и Прагой имеется хорошее сообщение.

"Они могут взглянуть на выбросы и подумать о соотношении затрат и выгоды", — высказалась спортсменка.

Биатлонистка порассуждала о мотивах шведской команды.

"Возможно, им удастся избежать некоторых заболеваний, но я думаю, что можно справиться, если надеть маску на лицо, взять с собой обед и позаботиться о гигиене рук", — приводит слова Сулемдаль NRK.

Она считает, что никакого преимущества от этого шведы не получат.

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