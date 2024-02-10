Неэкологично: норвежцы раскритиковали действия шведов, которые использовали частный самолёт для прибытие на ЧМ по биатлону

Спортсмены из сборной команды Швеции прибыли на место проведения чемпионата мира по биатлону, использовав частный самолёт. Они завершили этап подготовки в Эстерсунде, после чего направились в Прагу, а а оттуда прилетели в Нове-Место на частном самолёте. Норвежцы считают, что действия шведов неэкологичны, за что они были подвержены критике.
По мнению шестикратной чемпионки миры Сюннёве Сулемдаль, необходимости в использовании частных самолётов нет для полётов в Чехию. Одна объяснила это тем, что между Стокгольмом и Прагой имеется хорошее сообщение.
"Они могут взглянуть на выбросы и подумать о соотношении затрат и выгоды", — высказалась спортсменка.
Биатлонистка порассуждала о мотивах шведской команды.
"Возможно, им удастся избежать некоторых заболеваний, но я думаю, что можно справиться, если надеть маску на лицо, взять с собой обед и позаботиться о гигиене рук", — приводит слова Сулемдаль NRK.
Она считает, что никакого преимущества от этого шведы не получат.
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