В сборной Ирландии объяснили, почему отказались от рукопожатий израильским баскетболисткам

В сборной Ирландии объяснили, что не стали пожимать руки баскетболисткам Израиля из-за их нападок

1:32 Your browser does not support the audio element. Спорт

Джеймс Уэлдон, главный тренер женской сборной Ирландии по баскетболу, выразил своё мнение о решении его команды не пожимать руки игрокам сборной Израиля во время квалификационного матча чемпионата Европы в Риге, Латвия.

Фото: commons.wikimedia.org by AL.Eyad is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Причиной данного решения стали комментарии, направленные игроками Израиля в адрес ирландских спортсменок, обвиняющие их в антисемитизме.

Уэлдон отметил, что он предпочитает сосредоточиться на обсуждении баскетбола, а не на политических вопросах. Он подчеркнул, что пропуск предматчевых церемоний был прямым ответным шагом на необоснованные и неприемлемые комментарии, полученные от игроков Израиля.

"Я бы предпочёл говорить о баскетболе, а не об этом. Да, мы не участвовали в предматчевых мероприятиях. Это связано непосредственно с необоснованными и неприемлемыми комментариями из израильского лагеря в адрес наших игроков. Для нас это было огромное разочарование, ведь мы приехали сюда играть в баскетбол", — сказал тренер сборной Ирландии, которого цитирует пресс-служба Федерации баскетбола Израиля.

Тренер выразил огромное разочарование этим инцидентом, поскольку его команда приехала сюда, чтобы играть в баскетбол. Он отметил, что в их составе было три новичка, и они все еще формируются в команду, поэтому из этой игры можно извлечь и положительные моменты.

В итоге, матч завершился победой Израиля с разницей в 30 очков, со счётом 87:57 в пользу израильских спортсменок.