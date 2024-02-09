Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поляки не хотят оплачивать пособия для украинцев, показал опрос
Депутат Ткачев считает, что нужно разблокировать все иностранные соцсети, чтобы люди знали правду
Три опасные ошибки, которые допускают даже опытные водители
Дерматовенеролог Хайретдинов назвал жжение при мочеиспускании симптомом ЗППП
Простое печенье на День святого Валентина
Топ-5 аппаратных процедур для мужчин
Премьер Словакии Фицо призвал допустить россиян на Олимпиаду
PsychologyToday: собаки воспринимают нейтральное выражение лица человека, как негатив
Как нельзя парковаться зимой: три серьезные ошибки
В сборной Ирландии объяснили, почему отказались от рукопожатий израильским баскетболисткам

В сборной Ирландии объяснили, что не стали пожимать руки баскетболисткам Израиля из-за их нападок

1:32
Спорт

Джеймс Уэлдон, главный тренер женской сборной Ирландии по баскетболу, выразил своё мнение о решении его команды не пожимать руки игрокам сборной Израиля во время квалификационного матча чемпионата Европы в Риге, Латвия.

В сборной Ирландии объяснили, что не стали пожимать руки баскетболисткам Израиля из-за их нападок
Фото: commons.wikimedia.org by AL.Eyad is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Причиной данного решения стали комментарии, направленные игроками Израиля в адрес ирландских спортсменок, обвиняющие их в антисемитизме.

Уэлдон отметил, что он предпочитает сосредоточиться на обсуждении баскетбола, а не на политических вопросах. Он подчеркнул, что пропуск предматчевых церемоний был прямым ответным шагом на необоснованные и неприемлемые комментарии, полученные от игроков Израиля.

"Я бы предпочёл говорить о баскетболе, а не об этом. Да, мы не участвовали в предматчевых мероприятиях. Это связано непосредственно с необоснованными и неприемлемыми комментариями из израильского лагеря в адрес наших игроков. Для нас это было огромное разочарование, ведь мы приехали сюда играть в баскетбол", — сказал тренер сборной Ирландии, которого цитирует пресс-служба Федерации баскетбола Израиля.

Тренер выразил огромное разочарование этим инцидентом, поскольку его команда приехала сюда, чтобы играть в баскетбол. Он отметил, что в их составе было три новичка, и они все еще формируются в команду, поэтому из этой игры можно извлечь и положительные моменты.

В итоге, матч завершился победой Израиля с разницей в 30 очков, со счётом 87:57 в пользу израильских спортсменок.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Удивительно, но факт: сделайте это с семенами перца, и они прорастут как по команде - очень необычная процедура

Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.

Как добиться быстрой всхожести семян перца
Секреты красоты: девять советов по вечернему уходу, чтобы просыпаться с идеальной кожей и волосами
Как проснуться красивой: советы по уходу за собой перед сном, чтобы каждое утро начинать с уверенности
Туристам порекомендовали всегда бросать бутылку с водой под кровать при входе в номер отеля
Секреты идеальных дворников: как избежать скрипа и полос на стекле
Армия США закрыла проект скоростного вертолёта FARA из-за Украины Дмитрий Плотников В интервью Карлсону Путин обрисовал Западу свой план будущего Украины Любовь Степушова Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан" Олег Володин
Избавиться от луковой и морковной мухи можно: просто опрыскивайте растения этим натуральным средством - лук и морковь получат двойную пользу
Благодаря этим советам по посадке и выращиванию моркови вы получите мощный урожай
Этот дивный многолетник вырастят и начинающие садоводы: не боится морозов, вредителей, подкормки не нужны
Этот дивный многолетник вырастят и начинающие садоводы: не боится морозов, вредителей, подкормки не нужны
Последние материалы
Поляки не хотят оплачивать пособия для украинцев, показал опрос
Депутат Ткачев считает, что нужно разблокировать все иностранные соцсети, чтобы люди знали правду
В сборной Ирландии объяснили, что не стали пожимать руки баскетболисткам Израиля из-за их нападок
Три опасные ошибки, которые допускают даже опытные водители
Дерматовенеролог Хайретдинов назвал жжение при мочеиспускании симптомом ЗППП
Простое печенье на День святого Валентина
Топ-5 аппаратных процедур для мужчин
Премьер Словакии Фицо призвал допустить россиян на Олимпиаду
PsychologyToday: собаки воспринимают нейтральное выражение лица человека, как негатив
Как нельзя парковаться зимой: три серьезные ошибки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников