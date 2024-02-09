Баскетболистки сборной Ирландии отказались от традиционных рукопожатий с командой Израиля

Баскетболистки сборной Ирландии не стали пожимать руки спортсменкам из Израиля

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Во время квалификационного матча чемпионата Европы в Риге, женская сборная Ирландии по баскетболу решила не пожимать руки игрокам национальной команды Израиля.

Фото: commons.wikimedia.org by Håkan Dahlström is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Причина этого решения связана с боевыми действиями, происходящими в секторе Газа, из-за чего игра была перенесена в нейтральное место.

Вместо того чтобы присоединиться к обычным предматчевым процедурам, включающим обмен подарками и рукопожатиями, ирландские спортсменки выстроились возле своей скамейки, отказавшись от рукопожатий.

Такое решение было принято после обвинений игроков израильской команды в адрес ирландских баскетболисток в антисемитизме.

Матч завершился победой Израиля со счетом 87:57.

Баскетбольная сборная Ирландии отказалась от рукопожатий со сборной Израиля