Во время квалификационного матча чемпионата Европы в Риге, женская сборная Ирландии по баскетболу решила не пожимать руки игрокам национальной команды Израиля.
Причина этого решения связана с боевыми действиями, происходящими в секторе Газа, из-за чего игра была перенесена в нейтральное место.
Вместо того чтобы присоединиться к обычным предматчевым процедурам, включающим обмен подарками и рукопожатиями, ирландские спортсменки выстроились возле своей скамейки, отказавшись от рукопожатий.
Такое решение было принято после обвинений игроков израильской команды в адрес ирландских баскетболисток в антисемитизме.
Матч завершился победой Израиля со счетом 87:57.
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.