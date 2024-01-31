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В РУСАДА заявили, что будут содействовать ВАДА в расследовании дела Валиевой

В РУСАДА пообещали содействовать ВАДА после возобновления расследования дела Валиевой

1:41
Спорт

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что они готовы сотрудничать с Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) в расследовании дела фигуристки Камилы Валиевой.

В РУСАДА пообещали содействовать ВАДА после возобновления расследования дела Валиевой
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Это заявление было сделано после того, как CAS (Спортивный арбитражный суд) опубликовал полный текст своего решения. Логинова подчеркнула, что РУСАДА готова оказать всю необходимую поддержку ВАДА в пределах своих возможностей и компетенций.

«ВАДА заявило о том, что, возможно, расследование будет возобновлено после изучения полного текста решения CAS. Мы готовы оказать им необходимое содействие в рамках наших компетенций и возможностей", - сказала Логинова, слова которой приводит ТАСС.

Логинова также заявила, что расследование, проведенное РУСАДА ранее, соответствовало рекомендациям и стандартам ВАДА и других ведущих антидопинговых организаций.

Ранее Логинова высказала мнение, что те, кто побудил или помогал Валиевой в применении запрещенных препаратов, должны нести уголовную ответственность.

Суд лишил Валиеву права выступать на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация вступила в силу 25 декабря 2021 года, а все результаты спортсменки, достигнутые после этой даты, будут аннулированы. Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) лишил российскую команду золотых медалей в соревнованиях командного турнира по фигурному катанию из-за участия Валиевой. После перерасчета результатов, Россия опустилась на третье место, а первое место досталось США, а второе - Японии.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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