"Авангард" выдал волевую победу над Казанью. На два гола гостей он ответил своими четырьмя

В Омске "Авангард" обыграл "Ак Барс", уступая 0:2 по ходу встречи

3:07 Your browser does not support the audio element. Спорт Командные виды Хоккей

В Омске 26 января в игре чемпионата КХЛ местный "Авангард" победил "Ак Барс" 4:2. Интрига продлилась до третьего периода, в общем-то и до его концовки.

Фото: Пресс-служба ХК "Авангард"

В первом периоде гости повели 2:0 после голов Никиты Дыняка и Ильи Сафонова. И, казалось бы, уже тем самым сделали весомую заявку на общую победу в игре. Тут у омичей мало что получалось.

Во втором отрезке однако "Авангард" уже отквитал один гол, когда у него отличился защитник Сергей Бойков. И ещё один гол хозяев судьи не засчитали. А под самый занавес сибиряки заработали большинство. Оно в основном ушло на следующий период.

А уж в третьей двадцатиминутке "Авангард", хотя и не использовал это большинство, далее разошёлся и сначала счёт сравнял, когда забросил Семён Чистяков. Пасовали ему два Ивана - Николишин и Телегин. Очень вскоре счёт стал и 3:2 в пользу "ястребов" — отличился молодой форвард Илья Рейнгардт, кстати, это его первая шайба в КХЛ. В падении, с "пятачка" он замкнул отличный пас капитана — Дамира Шарипзянова.

Ну и в оставшееся время, когда гости пытались отыграться, они, напротив, пропустили ещё - от Райана Спунера. Это случилось на 59-й минуте встречи, в большинстве.

Таким образом, "Авангард" и одержал победу 4:2.

"Первый период у нас немного не получился. За него тренеры в самом деле нас покритиковали. На второй мы уже вышли более заряженными. Надо было менять игру, как-то её переворачивать. В итоге провели мы его получше, хорошо выстояли в меньшинстве, это нам придало нужный импульс. И в третьем мы забили быстрый гол — сравняли. И уже не стали отдавать инициативу, довели дело до конца, добились победы. То есть всего в этом периоде забили два хороших гола. Наконец-то победили "Ак Барс", это приятно. Как я забил свой гол? Мы просто играли в зоне гостей. Я приехал на "пятачок". Дамир Шарипзянов подобрал шайбу, поехал за ворота, далее будто все расступились сразу, не стали меня держать. Он мне затем отдал прекрасный пас, мне лично надо было уже просто поднять шайбу верхом и забить. Хорошо, что я попал", — оценил встречу автор победного гола омичей Илья Рейнгардт. Далее "Авангард" сыграет дома 28 января с "Трактором". А "Ак Барс" в этот же день встретится в Астане с "Барысом".

Остальные результаты в КХЛ этого большого игрового дня 26 января таковы:

"Северсталь" — "Сибирь" 4:0,

"Нефтехимик" — "Трактор" 5:6,

СКА — ЦСКА 5:1,

"Локомотив" — "Динамо" (Минск) 3:5,

"Витязь" — "Сочи" 2:3,

"Лада" — "Барыс" 2:0,

"Автомобилист" — "Торпедо" 2:1,

"Адмирал" — "Металлург" 2:4,

"Амур" — "Салават Юлаев" 0:3.

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