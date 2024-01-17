Джокович ответил болельщику, оскорбившему его во втором круге Australian Open

Джокович резко отреагировал на оскорбление со стороны болельщика: "Хочешь спуститься сюда?"

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Знаменитого сербского теннисиста Новака Джоковича возмутило поведение одного из болельщиков на Australian Open.

Фото: wikimedia.org by Tatiana from Moscow, Russia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Инцидент произошёл во время матча второго круга турнира, в котором серб играл с австралийцем Алексеем Попыриным на арене Рода Лэйвера.

Один из болельщиков выкрикнул что-то неприятное Джоковичу. Услышав оскорбление, первая ракетка мира лично ответил зрителю, приблизившись для этого к трибунам.

"Ты хочешь спуститься сюда? Давай, спускайся и скажи мне это в лицо", — сказал Джокович.

В итоге Джокович выиграл у Попырина со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 6:3, обеспечив себе тем самым место в третьем круге Australian Open. Теперь сербскому теннисисту предстоит сыграть с аргентинским спортсменом Томасом Мартином Этчеверри.