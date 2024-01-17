Джокович ответил болельщику, оскорбившему его во втором круге Australian Open

Знаменитого сербского теннисиста Новака Джоковича возмутило поведение одного из болельщиков на Australian Open.
Инцидент произошёл во время матча второго круга турнира, в котором серб играл с австралийцем Алексеем Попыриным на арене Рода Лэйвера.
Один из болельщиков выкрикнул что-то неприятное Джоковичу. Услышав оскорбление, первая ракетка мира лично ответил зрителю, приблизившись для этого к трибунам.
"Ты хочешь спуститься сюда? Давай, спускайся и скажи мне это в лицо", — сказал Джокович.
В итоге Джокович выиграл у Попырина со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 6:3, обеспечив себе тем самым место в третьем круге Australian Open. Теперь сербскому теннисисту предстоит сыграть с аргентинским спортсменом Томасом Мартином Этчеверри.
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