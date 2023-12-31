Названа причина боли в мышцах после тренировки

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Появление боли в мышцах на второй день после интенсивной тренировки объясняется отсроченной болью, вызванной микроповреждениями мышечных волокон и воспалением. Это явление нормально при превышении нагрузки более чем на 5-10%. Молочная кислота не играет роли в этом процессе, так как её уровень быстро возвращается к норме.

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Для смягчения боли можно применять нестероидные противовоспалительные препараты, но с осторожностью из-за возможных побочных эффектов. Также эффективным методом является плавание в холодной воде после тренировок, как рекомендовал культурист Марти Каладжер. Массаж и умеренные физические нагрузки также способствуют облегчению боли.

Важно отметить, что болевые ощущения возникают через 24-48 часов после тренировки, когда происходит пик воспаления и активизируется процесс регенерации. Поэтому умеренные тренировки и уход за мышцами могут значительно облегчить это состояние.