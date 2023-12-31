Названа польза для здоровья от занятий в бассейне

Плавание считается одной из наиболее полезных физических активностей для нашего организма, согласно мнению большинства врачей. Водные тренировки обладают рядом преимуществ перед упражнениями в зале, так как они менее травматичны и обеспечивают более высокий эффект.

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Коррекция осанки : в воде уменьшается нагрузка на позвоночник, что создает благоприятные условия для коррекции осанки, восстановления двигательных функций и предупреждения травм.

: в воде уменьшается нагрузка на позвоночник, что создает благоприятные условия для коррекции осанки, восстановления двигательных функций и предупреждения травм. Здоровые лёгкие и сердце : плавание способствует улучшению вентиляции лёгких, увеличивает амплитуду движений грудного отдела позвоночника и рёберных суставов, что благоприятно влияет на жизненную ёмкость лёгких.

: плавание способствует улучшению вентиляции лёгких, увеличивает амплитуду движений грудного отдела позвоночника и рёберных суставов, что благоприятно влияет на жизненную ёмкость лёгких. Восстановление нервной системы : гидростатическое давление воды и воздействие на нервные центры тонизируют нервную систему, придавая ощущение бодрости и повышая работоспособность.

: гидростатическое давление воды и воздействие на нервные центры тонизируют нервную систему, придавая ощущение бодрости и повышая работоспособность. Гибкие суставы : благодаря отсутствию сдавливающей нагрузки суставы двигаются с высокой амплитудой, что способствует расширению их движения и восстановлению подвижности.

: благодаря отсутствию сдавливающей нагрузки суставы двигаются с высокой амплитудой, что способствует расширению их движения и восстановлению подвижности. Снижение веса: плавание активизирует обмен веществ из-за повышенной теплоотдачи в воде, что способствует сжиганию жира. Баттерфляй, самое сложное движение в плавании, особенно эффективно для этой цели.

Плавание не только укрепляет физическое здоровье, но также способствует эмоциональной устойчивости и обеспечивает крепкий сон. Внедрение этого вида тренировок в повседневную жизнь может принести значительную пользу для общего благополучия организма.