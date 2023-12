Плавание считается одной из наиболее полезных физических активностей для нашего организма, согласно мнению большинства врачей. Водные тренировки обладают рядом преимуществ перед упражнениями в зале, так как они менее травматичны и обеспечивают более высокий эффект.

Фото: openverse.org by Lee Edwin Coursey is licensed under CC BY 2.0