Тренер "Ромы" Жозе Моуриньо заявил, что может критиковать своих игроков

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Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью поделился своим взглядом на отношения с игроками команды, отмечая, что они отличные, что позволяет ему быть более агрессивным и критиковать. Он подчеркнул важность эмпатии в отношениях с игроками и утверждает, что любовь к ним дает возможность спорить и снова испытывать любовь.

Фото: Openverse by Aleksandr Osipov is licensed under CC BY-SA 2.0

Моуринью выразил удовлетворение работой с игроками и считает, что и им нравится работать с ним. Он возглавил "Рому" в июле 2021 года и уже добился успеха, выиграв Лигу конференций в финале против "Фейеноорда". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года, сообщает "Чемпионат".

На текущий момент "Рома" занимает шестое место в Серии А после 17 туров с 28 очками, в то время как лидирует "Интер" с 44 очками.

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