Санкции санкциями, но деньги и престиж команды важнее. Видимо, по этой схеме действовали владельцы ряда именитых европейских клубов, которые теперь сами могут попасть под финансовые санкции.
Эксперты компании Follow the Money подсчитали, что 28 клубов из ЕС вели трансферную работу с командами из российской Премьер лиги.
Всего было проведено 17 трансферов за деньги, в 10 из них участвовали российские клубы, подпадающие под европейские санкции.
Среди клубов, попавших в "черный список" попали такие футбольные монстры, как французские "Лион" и "Ницца", испанский "Реал Сосьедад", итальянские "Торино" и "Удинезе", а также голландские ПСВ и НЕК. Об этой ситуации во вторник, 12 декабря, сообщило издание "РБК-Спорт".
Теперь на руководство этих клубов могут наложить штрафные санкции.
Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.