Почти 30 европейских футбольных клубов могли нарушить антироссийские санкции

0:58 Your browser does not support the audio element. Спорт Командные виды

Санкции санкциями, но деньги и престиж команды важнее. Видимо, по этой схеме действовали владельцы ряда именитых европейских клубов, которые теперь сами могут попасть под финансовые санкции.

Фото: Openverse by Kate_Lokteva is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Эксперты компании Follow the Money подсчитали, что 28 клубов из ЕС вели трансферную работу с командами из российской Премьер лиги.

Всего было проведено 17 трансферов за деньги, в 10 из них участвовали российские клубы, подпадающие под европейские санкции.

Среди клубов, попавших в "черный список" попали такие футбольные монстры, как французские "Лион" и "Ницца", испанский "Реал Сосьедад", итальянские "Торино" и "Удинезе", а также голландские ПСВ и НЕК. Об этой ситуации во вторник, 12 декабря, сообщило издание "РБК-Спорт".

Теперь на руководство этих клубов могут наложить штрафные санкции.

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