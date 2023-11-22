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Лионель Месси получил травму в матче с Бразилией

1:24
Спорт

Форвард и капитан сборной Аргентины Лионель Месси сообщил, что получил травму во время матча с Бразилией в отборочном турнире на чемпионат мира 2026 года (1:0).

Лионель Месси получил травму в матче с Бразилией
Фото: Openverse by theglobalpanorama is licensed under CC BY-SA 2.0

"Я почувствовал дискомфорт в приводящей мышце. Это была моя последняя игра в этом году, поэтому у меня есть время восстановиться и начать 2024 год в полной готовности", — сказал Месси.

Начало матча было запланировано на 3:30 по московскому времени на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Однако начало было отложено из-за беспорядков, произошедших на арене — на трибунах началась драка болельщиков. Месси вывел свою команду с поля, но через полчаса аргентинские футболисты вернулись на поле.

Сборная Аргентины является лидером отборочного турнира в Южной Америке, набрав 15 очков. Бразильцы занимают шестое место (семь очков).

18 декабря на финале ЧМ сборная Аргентины победила сборную Франции и стала новым обладателем трофея. Основное время завершилось со счетом 2:2. Месси забил гол. В дополнительное время команды также обменялись голами (3:3). В серии пенальти аргентинцы оказались более точными.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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