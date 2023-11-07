Пауло Коста вызывает на поединок Хамзата Чимаева

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российские и мировые СМИ, освещающие смешанные единоборства, приводят следующую цитату бразильского бойца: "Подайте мне чеченца и секретный сок на ужин в январе. Нет никаких причин прятать его от меня".

Фото: https://t.me/chimaevtm

Схватка Косты и Чимаева была запланирована на октябрьский турнир UFC 294 и считалась одной из самых ожидаемых. Но у Пауло обнаружили стафилококковую инфекцию в локте. Бразилец опубликовал в социальных сетях несколько ужасающих фотографий, иллюстрирующих ход болезни. В итоге президент UFC Дана Уайт объявил о том, что Косту заменит американский боец смешанных единоборств нигерийского происхождения Камар Усман, который известен, как триумфатор бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter 21 и экс-чемпион UFC в полусреднем весе. В данном сражении определялся новый претендент на титул в среднем дивизионе. Победу решением большинства судей одержал Чимаев.

Ответ Хамзата Чимаева пока неизвестен.