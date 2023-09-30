Дзагоев заявил, что хочет вернуться в ЦСКА

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Российский полузащитник, выступающий за греческий клуб "Ламия", Алан Дзагоев, поделился своими планами о возможном возвращении в московский ЦСКА в роли тренера или селекционера. Об этом сообщает портал "Чемпионат".

Фото: Wikipedia

Дзагоев подчеркнул, что его связь с ЦСКА очень крепка, и он искренне считает, что клуб навсегда останется в его сердце. Он выразил надежду на то, что судьба приведет его обратно в ЦСКА, возможно, уже в новой роли.

Полузащитник провел в ЦСКА с 2008 по 2022 годы, где выиграл множество титулов, включая чемпионаты, Кубки и Суперкубки России. Последний сезон он провел в казанском "Рубине", а затем перебрался в греческий клуб "Ламия".

Алан Дзагоев также является известным игроком сборной России, где провел 59 матчей и забил девять мячей.

На данный момент "Ламия" занимает девятое место в чемпионате Греции после шести туров, набрав шесть очков. Напомним, что в этом клубе также выступает его бывший партнер по ЦСКА, сербский полузащитник Зоран Тошич.

В чемпионате Греции лидирует "Олимпиакос" с 16 очками, на втором месте находится ПАОК с 13 очками, а тройку лидеров замыкает "Панатинаикос" с 9 очками.

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