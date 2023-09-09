Экс-футболиста сборной Англии лишили водительских прав за нарушение ПДД

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Бывшему футболисту сборной Англии Эшли Коулу на полгода запретили управлять автомобилем, как сообщает издание The Sun.

Фото: Openverse

Кроме того, он получил штраф в размере 3 тысяч фунтов стерлингов за нарушение правил дорожного движения.

Экс-футболист признал свою вину по двум обвинениям в превышении скорости и одному обвинению в непредоставлении информации о водителе.

Бывший игрок "Арсенала" и "Челси" не явился в суд, его признание вины было сделано через адвокатов.

Судья округа отметил, что, учитывая его финансовое положение, было справедливо, что Коулу пришлось заплатить максимальный штраф в размере 1000 фунтов стерлингов за каждое нарушение.

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