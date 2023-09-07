В Приморье ГК "Аква-Ресурсы" провела реконструкцию футбольного поля

1:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

В Чугуевке завершается реконструкция футбольного поля для любительских команд. Группа Компаний "Аква-Ресурсы" активно участвует в создании безопасной и комфортной спортивной инфраструктуры для тренировок.

Фото: Openverse

Роман Деменев, глава Чугуевского района, подчеркнул, что в рамках реконструкции поле будет оборудовано искусственным газоном, а также освещением, сообщает zr.media.

Евгений Стрижиченко, менеджер спортивных проектов АО "Терминал Астафьева", уточнил, что в настоящее время проводятся работы по подготовке основания поля, которое обеспечит хорошую дренажную систему для газона. Завершаются работы по укладке искусственного газона, которые осуществляют опытные специалисты, уже участвовавшие в реконструкции стадиона "Водник" в Находке.

Сегодня Группа Компаний "Аква-Ресурсы" является надежным партнером в развитии профессионального и массового спорта в крае. Они совместно с АО "Терминал Астафьева" и Правительством Приморского края оживили футбольный клуб "Динамо-Владивосток" в 2021 году. В этом году "Аква-Ресурсы" также стали генеральным партнером женской волейбольной команды "Динамо-Владивосток".

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Спортивное Приморье. Юношеский футбол