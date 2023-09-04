Защитник "Зенита" Марио Фернандес разогнался до скорости 33,84 км/ч, когда отправился отмечать гол Дугласа Сантоса в матче 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1). Об этом информирует официальный телеграм-канал Премьер-Лиги.
Бразильский игрок покинул поле на 82-й минуте матча, а его место занял Андрей Мостовой. После того как петербуржцы сравняли счет на 88-й минуте, бывший футболист "армейцев" бросился со скамейки запасных, чтобы отпраздновать забитый мяч вместе с партнерами.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Умер актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко.