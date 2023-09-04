Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Польша сталкивается с демографическим кризисом, которого не было с 1945 года
Под Владимиром задержали мужчину, сбившего полицейского и убежавшего в места ДТП
В ДТП с грузовиком в Адыгее погибли два человека
Плотность запредельная: украинский сапер нашел 12 мин на нескольких квадратных метрах
Москва борется за лидерство в киноиндустрии
Власти Турции усложнят правила аренды апартаментов для туристов
Уникальный суперкомпьютер "МГУ-270" начал свою работу
В Италии организуют туристические поездки для сверхбогатых людей
Диетолог заявила, что чеснок нормализует давление и снижает холестерин

Бывший игрок ЦСКА разогнался до 33,84 км/ч во время празднования гола "Зенита"

0:40
Спорт

Защитник "Зенита" Марио Фернандес разогнался до скорости 33,84 км/ч, когда отправился отмечать гол Дугласа Сантоса в матче 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1). Об этом информирует официальный телеграм-канал Премьер-Лиги.

Бывший игрок ЦСКА разогнался до 33,84 км/ч во время празднования гола "Зенита"
Фото: Openverse

Бразильский игрок покинул поле на 82-й минуте матча, а его место занял Андрей Мостовой. После того как петербуржцы сравняли счет на 88-й минуте, бывший футболист "армейцев" бросился со скамейки запасных, чтобы отпраздновать забитый мяч вместе с партнерами.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Фернандес себя закопал. Лжец, подлец и предатель
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко скончался на 59-м году жизни

Умер актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко.

Умер советский и украинский актёр Юрий Потапенко
В ВСУ утверждают, что прорвали фронт у Работина. Так ли это?
В ВСУ празднуют взятие Работина. Какие перспективы вырисовываются
18-летний сын Светланы Хоркиной не пошёл по стопам материа, а увлёкся уличным баскетболом
В Челябинске мигранты обложили школьников данью
Новая встреча между Белградом и Приштиной назначена на 14 сентября Михаил Плисюк Предпенсионеры: ярлык "Активный возраст" как издевательство Сергей Лебедев Грант Шэппс: скандальный авантюрист в британском оборонном ведомстве Александр Артамонов
Корейские учёные нашли в мозге нейроны, прямо влияющие на похудение и набор веса
В Сети появилось свежее фото генерала Суровикина
Мачеха истязала пасынка за плохую успеваемость на Камчатке
Мачеха истязала пасынка за плохую успеваемость на Камчатке
Последние материалы
Польша сталкивается с демографическим кризисом, которого не было с 1945 года
Под Владимиром задержали мужчину, сбившего полицейского и убежавшего в места ДТП
В ДТП с грузовиком в Адыгее погибли два человека
Плотность запредельная: украинский сапер нашел 12 мин на нескольких квадратных метрах
Москва борется за лидерство в киноиндустрии
Власти Турции усложнят правила аренды апартаментов для туристов
Бывший игрок ЦСКА разогнался до 33,84 км/ч во время празднования гола "Зенита"
Уникальный суперкомпьютер "МГУ-270" начал свою работу
В Италии организуют туристические поездки для сверхбогатых людей
Диетолог заявила, что чеснок нормализует давление и снижает холестерин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников