Бывший игрок ЦСКА разогнался до 33,84 км/ч во время празднования гола "Зенита"

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Защитник "Зенита" Марио Фернандес разогнался до скорости 33,84 км/ч, когда отправился отмечать гол Дугласа Сантоса в матче 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1). Об этом информирует официальный телеграм-канал Премьер-Лиги.

Фото: Openverse

Бразильский игрок покинул поле на 82-й минуте матча, а его место занял Андрей Мостовой. После того как петербуржцы сравняли счет на 88-й минуте, бывший футболист "армейцев" бросился со скамейки запасных, чтобы отпраздновать забитый мяч вместе с партнерами.

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