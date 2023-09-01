Сборная России сыграет товарищеские матчи с Олимпийской сборной Египта

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Российская национальная футбольная команда сыграет два дружеских матча на выезде против Олимпийского сборной Египта, как сообщили представители Российского футбольного союза.

Фото: Openverse

Эти поединки намечены на 7 и 11 сентября и состоятся в Суэце. По информации из РФС, при формировании состава команды будут учитывать возраст футболистов, чтобы сбалансировать его с составом египетских игроков. Молодые российские футболисты, родившиеся в 2001–2002 годах, могут рассчитывать на больше игрового времени.

Ранее сборная РФ получила приглашение участвовать в чемпионате Центральной Азии по футболу, но РФС отказался от этой возможности.

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