Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Белый дом начал готовиться к запуску процедуры импичмента Байдена
ВСУ на Запорожском фронте приказали не брать в плен русских десантников
Юхин: любой случай неуважения к ВС РФ и президенту надо жестоко наказывать
Радиус действия атомных бомб: как они влияют на окружающую среду
Власти Армении подали в парламент запрос о ратификации Римского статута Международного уголовного суда
Мы тоже не хотим больше никаких туристов: туристофобию поддержал целый остров, жители вышли на манифистации
Из-за угрозы возникновения пожаров в Адыгее ограничили посещение лесов
Как можно определить, обрел ли искусственный интеллект сознание
Матч "Сочи" — "Спартак" может быть перенесён в Москву из-за газона на "Фиште"

Сборная России сыграет товарищеские матчи с Олимпийской сборной Египта

0:46
Спорт

Российская национальная футбольная команда сыграет два дружеских матча на выезде против Олимпийского сборной Египта, как сообщили представители Российского футбольного союза.

Сборная России сыграет товарищеские матчи с Олимпийской сборной Египта
Фото: Openverse

Эти поединки намечены на 7 и 11 сентября и состоятся в Суэце. По информации из РФС, при формировании состава команды будут учитывать возраст футболистов, чтобы сбалансировать его с составом египетских игроков. Молодые российские футболисты, родившиеся в 2001–2002 годах, могут рассчитывать на больше игрового времени.

Ранее сборная РФ получила приглашение участвовать в чемпионате Центральной Азии по футболу, но РФС отказался от этой возможности.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

НИДЕРЛАНДЫ – РОССИЯ. ОБЗОР МАТЧА | Евро-2008, 1/4 финала | Full HD
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Вертолёты Ми-8 уничтожены после столкновения в небе над ДНР

Вертолёты Ми-8 потерпели крушение над Донецкой областью.

Столкнувшиеся в небе над ДНР вертолёты Ми-8 уничтожены
С 1 сентября россиян ждут изменения в здравоохранении и образовании: появится "золотой стандарт"
"Золотой стандарт": с сентября россиян ждут изменения
Путин и Си отказались от личного присутствия на саммите G20. Что это значит?
Конюх похитил 16-летнюю наездницу в Калининграде
Учёные США и Китая рекомендуют поспать днём Анастасия Жукова Российская система просвещения нуждается в коренных преобразованиях Виктор Пахомов Короны мира венчают ключи к Индии Сергей Лебедев
Под Москвой застрелили экс-депутата Дагестана Ахмеда Гамзаева
Ходаковский рассказал об атаках ВСУ на его батальон: выпускают до двухсот снарядов в день
Индия решила соблюдать потолок цен на российскую нефть, введённый Западом
Индия решила соблюдать потолок цен на российскую нефть, введённый Западом
Последние материалы
Белый дом начал готовиться к запуску процедуры импичмента Байдена
Политолог: "Взрывы в Румынии устроили с целью сорвать переговоры Путина и Эрдогана"
ВСУ на Запорожском фронте приказали не брать в плен русских десантников
Юхин: любой случай неуважения к ВС РФ и президенту надо жестоко наказывать
Директор Este Medical Group Сэм Синкир рассказал про опасные шампуни
В Грузии собираются сместить президента. Ждать ли госпереворота у границ РФ?
Радиус действия атомных бомб: как они влияют на окружающую среду
Власти Армении подали в парламент запрос о ратификации Римского статута Международного уголовного суда
Advances in Nutrition:Ученые рассказали об огромной пользе сухофрукта для женщин
Мы тоже не хотим больше никаких туристов: туристофобию поддержал целый остров, жители вышли на манифистации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников