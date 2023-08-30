Родные найденной фигуристки Горбачёвой не хотят, чтобы спортсменка оставалась с тренером

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Родные 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой, которую не могли отыскать в Москве на протяжении суток, заявили, что не хотят, чтобы девушка и дальше оставалась под присмотром тренера Cофьи Федченко. Такое заявление сделала бабушка юной спортсменки.

Фото: Личный аккаунт Алины Горбачевой в Instagram

Семья фигуристки хочет, чтобы девочка снова жила дома, с матерью, и не желают ещё раз пережить то, что им пришлось из-за её исчезновения.

"Мы будем настаивать на том, чтобы забрать Алину у тренера, чтобы она снова жила с матерью. Я теперь против ее карьеры и спорта. Пережитые сутки не стоят никаких олимпийских медалей", — сказала бабушка, которую цитирует Sport24.

Журналисты уточнили, что с тренером Горбачёва живёт с тех пор, как ей исполнилось 9 лет.

Об исчезновении Алины Горбачёвой после ссоры с наставницей стало известно 28 августа. Девушку искали целые сутки. В итоге она нашлась в одной из кинотеатров Москвы.

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