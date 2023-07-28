Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Три причины, почему летом может «троить» даже полностью исправный мотор
Мария Погребняк перестала скрывать своего возлюбленного
Тимати рассекретил где сейчас отдыхает вместе с семьей
Телеведущая Юлия Меньшова в свой день рождения восхитила поклонников новым снимком
Как 54-летняя Светлана Бондарчук выглядит в купальнике? На 5 с плюсом
На Главном параде в честь Дня ВМФ отменена воздушная часть
Роман Капаклы рассказал о расставании с любовницей
Блейк Лайвли поделилась своей фотографией в купальнике всего через пять месяцев после родов
Голубев: число госпитализированных после взрыва в Таганроге выросло до 9 человек

Директор скончавшегося Бориса Моисеева обнаружил 300 неизданных песен артиста

1:20
Спорт

Музыкальный директор Сергей Горох получил от Бориса Моисеева внушительное наследство. Спустя десять месяцев обнаружился архив, в котором собраны около трёхсот песен. Отмечается, что большинство композиций были неизвестны слушателям.

Директор скончавшегося Бориса Моисеева обнаружил 300 неизданных песен артиста
Фото: Instagram

"За время, что Бори нет с нами, мы открыли его музыкальные архивы. Там порядка трёхсот песен, часть из которых люди еще никогда не слышали. Борис Михайлович не издавал их при жизни. Сейчас наша задача — дать этим композициям свет. Благодаря им поклонники Бори узнают его, быть может, даже, с другой стороны", — сообщил Сергей в комментарии изданию "МК".

Сергей Горох также отметил, что квартира, в которой жил Борис Моисеев, остаётся в неизменном виде со дня смерти артиста. По словам концертного директора, в доме осталось множество концертных костюмов и памятных вещей, с которыми он не знает, что делать.

Напомним, что Борис Моисеев скончался 27 сентября 2022 года. Причиной смерти музыканта стал третий инсульт. В годовщину смерти на могиле артиста должен появиться бронзовый памятник, изображающий фрагмент танца "Боль разлуки". 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Сотрудники ФСБ задержали в Орловской области мужчину, который хотел вступить в ряды ВСУ

Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.

В Орловской области задержали мужчину, который планировал вступить в ряды ВСУ
РИАН: лучших следователей отправили под Пермь после смерти 15-летней школьницы
Успела назвать имена: жуткое убийство под Пермью расследуют лучшие сотрудники СК
Киев запретил своим же артистам исполнять песни
Женщина избила мужчину и его подругу на пляже
Fox News опубликовал реальные слова лидеров США об Украине и Крыме Олег Володин Опрос: Киев должен снова стать русским городом Виктор Пахомов ВСУ приступили к следующей фазе контрнаступления. К чему готовиться России? Петр Ермилин
Надо подавить желание сопротивляться: ВКС РФ стали бить по ВСУ днём
Гранаты под грядками: тайник со снарядами нашли на даче пенсионерки в Воронеже
Швейцарец рассказал о беспределе украинских беженцев
Швейцарец рассказал о беспределе украинских беженцев
Последние материалы
На Главном параде в честь Дня ВМФ отменена воздушная часть
Роман Капаклы рассказал о расставании с любовницей
Блейк Лайвли поделилась своей фотографией в купальнике всего через пять месяцев после родов
Голубев: число госпитализированных после взрыва в Таганроге выросло до 9 человек
Минздрав назвало точное число пострадавших в Таганроге
Певица Юлия Ковальчук рассказала о болях во время беременности: "Невозможно пошевелиться"
В Москве задержали подобравшего свёрток с 1 млн рублей
WSJ: Путин не захотел говорить с Эрдоганом про зерновую сделку
Аллергия на работу существует: причины и как её предотвратить
Венгрия предлагает начать мирные переговоры, чтобы не ухудшать условия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников