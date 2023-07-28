Директор скончавшегося Бориса Моисеева обнаружил 300 неизданных песен артиста

1:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Музыкальный директор Сергей Горох получил от Бориса Моисеева внушительное наследство. Спустя десять месяцев обнаружился архив, в котором собраны около трёхсот песен. Отмечается, что большинство композиций были неизвестны слушателям.

Фото: Instagram

"За время, что Бори нет с нами, мы открыли его музыкальные архивы. Там порядка трёхсот песен, часть из которых люди еще никогда не слышали. Борис Михайлович не издавал их при жизни. Сейчас наша задача — дать этим композициям свет. Благодаря им поклонники Бори узнают его, быть может, даже, с другой стороны", — сообщил Сергей в комментарии изданию "МК".

Сергей Горох также отметил, что квартира, в которой жил Борис Моисеев, остаётся в неизменном виде со дня смерти артиста. По словам концертного директора, в доме осталось множество концертных костюмов и памятных вещей, с которыми он не знает, что делать.

Напомним, что Борис Моисеев скончался 27 сентября 2022 года. Причиной смерти музыканта стал третий инсульт. В годовщину смерти на могиле артиста должен появиться бронзовый памятник, изображающий фрагмент танца "Боль разлуки".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.