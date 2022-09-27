Певец Борис Моисеев ушёл из жизни в результате третьего инсульта.
"Перед смертью Борис Моисеев пережил третий инсульт", — сообщает "Комсомольская правда".
Журналисты издания утверждают, что в момент смерти рядом с артистом никого не было, а о его смерти первой узнала пришедшая в дом домработница.
Первый инсульт случился у артиста у Моисеева в 2010 году. После него у певца начались проблемы с речью, отказала левая рука и оказалась парализована верхняя губа. В 2015 году Моисеев перенёс второй микроинсульт, после которого его состояние ухудшилось.
27 сентября о смерти Моисеева проинформировал общественность арт-директор певца Сергей Горох.
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