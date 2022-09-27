Причиной смерти Бориса Моисеева стал третий инсульт

Певец Борис Моисеев ушёл из жизни в результате третьего инсульта.

"Перед смертью Борис Моисеев пережил третий инсульт", — сообщает "Комсомольская правда".

Журналисты издания утверждают, что в момент смерти рядом с артистом никого не было, а о его смерти первой узнала пришедшая в дом домработница.

Первый инсульт случился у артиста у Моисеева в 2010 году. После него у певца начались проблемы с речью, отказала левая рука и оказалась парализована верхняя губа. В 2015 году Моисеев перенёс второй микроинсульт, после которого его состояние ухудшилось.

27 сентября о смерти Моисеева проинформировал общественность арт-директор певца Сергей Горох.