Магуайр лишён капитанской повязки "Манчестер Юнайтед"

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Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гарри Магуайр заявил, что он больше не выполняет роль капитана английской команды.

Фото: wallpapers. com/harry-maguire-background

Смена лидера

В недавнем разговоре с тренером Магуайр был проинформирован о том, что капитанские полномочия переходят к другому игроку. Хотя Магуайр и выразил свое разочарование, он дал понять, что будет продолжать отдавать все силы, надевая легендарную красную майку.

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