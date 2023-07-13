Правительство РФ лишило Минспорта антидопинговых полномочий

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Правительство РФ приняло решение о лишении Министерства спорта РФ полномочий по принятию нормативных актов, касающихся общероссийских антидопинговых правил. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале правовых актов, сообщает ТАСС.

Фото: Flickr. com

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение в пользу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и аннулировал статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу. Основанием для такого решения послужило то, что Россия не предоставила WADA достоверные данные системы управления лабораторной информацией (LIMS) и исходные аналитические данные московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти отрицают какие-либо манипуляции с базой данных.

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