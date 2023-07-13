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Правительство РФ лишило Минспорта антидопинговых полномочий

1:05
Спорт

Правительство РФ приняло решение о лишении Министерства спорта РФ полномочий по принятию нормативных актов, касающихся общероссийских антидопинговых правил. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале правовых актов, сообщает ТАСС.

Правительство РФ лишило Минспорта антидопинговых полномочий
Фото: Flickr. com

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение в пользу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и аннулировал статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу. Основанием для такого решения послужило то, что Россия не предоставила WADA достоверные данные системы управления лабораторной информацией (LIMS) и исходные аналитические данные московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти отрицают какие-либо манипуляции с базой данных.

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WADA отстранило Россию на 4 года. Рассказываем хронологию допинг-скандала простым языком.
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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