Правительство РФ приняло решение о лишении Министерства спорта РФ полномочий по принятию нормативных актов, касающихся общероссийских антидопинговых правил. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале правовых актов, сообщает ТАСС.
17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение в пользу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и аннулировал статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу. Основанием для такого решения послужило то, что Россия не предоставила WADA достоверные данные системы управления лабораторной информацией (LIMS) и исходные аналитические данные московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти отрицают какие-либо манипуляции с базой данных.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Американская делегация на саммите в Вильнюсе была в ярости от заявления Зеленского, заявили журналисты.