Итальянский тренер Карло Анчелотти, возглавляющий испанский футбольный клуб "Реал Мадрид", должен предстать перед судом по обвинению в налоговом мошенничестве на сумму около 400 тыс. евро. Об этом сообщила во вторник газета El Mundo.
По данным источников, Анчелотти скрыл часть своих доходов в 2014 году, во время своей первой работы в "Реале".
64-летний Анчелотти возглавил "Реал Мадрид" летом 2021 года, а до этого руководил испанской командой с 2013 по 2015 год. Итальянский тренер стал первым в истории менеджером, выигравшим все пять ведущих европейских национальных чемпионатов, включая чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции.
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