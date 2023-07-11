El Mundo: тренер "Реал Мадрида" обвинён в мошенничестве

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Итальянский тренер Карло Анчелотти, возглавляющий испанский футбольный клуб "Реал Мадрид", должен предстать перед судом по обвинению в налоговом мошенничестве на сумму около 400 тыс. евро. Об этом сообщила во вторник газета El Mundo.

Фото: www.managingmadrid. com/2021/8/13/22623437/ancelotti-odegaard-arsenal-press-conference-alaves

По данным источников, Анчелотти скрыл часть своих доходов в 2014 году, во время своей первой работы в "Реале".

64-летний Анчелотти возглавил "Реал Мадрид" летом 2021 года, а до этого руководил испанской командой с 2013 по 2015 год. Итальянский тренер стал первым в истории менеджером, выигравшим все пять ведущих европейских национальных чемпионатов, включая чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции.

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