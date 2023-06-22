Хабиб предложил Маску сразиться с Цукербергом в Дагестане

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Хабиб Нурмагомедов, бывший чемпион UFC в легком весе, направил приглашение известному американскому предпринимателю Марку Цукербергу, призывая его посетить Дагестан. Примечательно, что это приглашение последовало после того, как Цукерберг принял дерзкий вызов на бой от Илона Маска, другого выдающегося бизнесмена.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Хабиба Нурмагомедова

После того как Маск и Цукерберг с энтузиазмом согласились принять участие в поединке, Маск, в свойственном ему стиле, отправил последнему лаконичное сообщение, смело заявив:

"Пришлите мне место".

В ответ на этот обмен мнениями в социальных сетях сам Хабиб просто ответил:

"Дагестан".

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