Канчельскис: Акинфеев — лицо российского футбола

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис высоко отозвался о вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве. По мнению Канчельскиса, Акинфеев является лицом российского футбола.

"Лицо российского футбола, безусловно, Акинфеев, а не Дзюба. Ну какой Артём? Во-первых, Игорь каждый сезон играет стабильно — это признак мастерства. Во-вторых, он порядочный, нигде не позорился в интернете, как некоторые.", — заявил Канчельскис, которого цитирует RB Sport.

Акинфеев — воспитанник молодежной академии "красно-синих". В составе московской команды 37-летний голкипер завоевал уже 21 трофей.

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