Эрлин Холанд завоевал "Золотую бутсу"

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Завершение сезона в испанской Ла Лиге, итальянской Серии А и французской Лиге 1 официально подтвердило то, что было известно задолго до финальных туров этих турниров: Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд стал обладателем "Золотой бутсы" сезона 2022/2023, как сообщает Marca.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Холанд перенял эстафету у Роберта Левандовски, который владел титулом лучшего бомбардира в течение последних двух сезонов. В течение всего сезона 22-летний норвежский нападающий не имел серьезных соперников.

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