"Галатасарай" досрочно стал чемпионом Турции

1:02 Your browser does not support the audio element. Спорт

Завершился матч 36-го тура турецкой Суперлиги между "Анкарагюджю" и "Галатасараем". Игра проходила на стадионе "Эрьяман" в Анкаре. "Галатасарай" одержал победу со счетом 4:1 и обеспечил себе титул чемпиона Турции.

Фото: www.cumhuriyet. com.tr/galeri/ridvan-dilmen-kerem-akturkogluna-transfer-teklifi-geldigini-acikladi-1881099/5

На седьмой минуте аргентинский нападающий Мауро Икарди вывел гостей вперед. Милсон сравнял счет на 16-й минуте. Икарди завершил дубль на 38-й минуте. Во втором тайме голы забили Барыс Йылмаз и Сержиу Оливейра.

За один тур до конца чемпионата "Галатасарай" набрал 82 очка, опережая занимающий второе место "Фенербахче" на пять очков. Команда завоевала чемпионский титул впервые за четыре года. В настоящее время "Анкарагучу" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Турции этого сезона, набрав 39 очков в 34 матчах.

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