Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Дебют Cadillac CT6 в 2024 году ознаменует 20-летие бренда в Китае
Cordiant: Российский производитель шин приобретен S8 Capital
Московский автопроизводитель зарегистрировал товарный знак для нового кроссовера
Лионель Месси переживает из-за отсутствия предложения от "Барселоны"
16-ти летняя россиянка разгромила соперницу на турнире Ролан Гаррос
Следующий сбор национальной команды России состоится осенью
Юрий Гаврилов госпитализирован в реанимацию в критическом состоянии
Нападающему "Спартака" выдвинуто обвинение в контрабанде наркотиков
Александр Волкановски вызвал в октагон Конора Макгрегора

"Галатасарай" досрочно стал чемпионом Турции

1:02
Спорт

Завершился матч 36-го тура турецкой Суперлиги между "Анкарагюджю" и "Галатасараем". Игра проходила на стадионе "Эрьяман" в Анкаре. "Галатасарай" одержал победу со счетом 4:1 и обеспечил себе титул чемпиона Турции.

"Галатасарай" досрочно стал чемпионом Турции
Фото: www.cumhuriyet. com.tr/galeri/ridvan-dilmen-kerem-akturkogluna-transfer-teklifi-geldigini-acikladi-1881099/5

На седьмой минуте аргентинский нападающий Мауро Икарди вывел гостей вперед. Милсон сравнял счет на 16-й минуте. Икарди завершил дубль на 38-й минуте. Во втором тайме голы забили Барыс Йылмаз и Сержиу Оливейра.

За один тур до конца чемпионата "Галатасарай" набрал 82 очка, опережая занимающий второе место "Фенербахче" на пять очков. Команда завоевала чемпионский титул впервые за четыре года. В настоящее время "Анкарагучу" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Турции этого сезона, набрав 39 очков в 34 матчах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Mauro Icardi Amaç | Ankaragücü - Galatasaray 1-4 MAÇI ÖZETI | Spor Toto Süper Lig 2022/23
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
"Продажная нацистская свинья!": Зеленскому пригрозили революцией из-за заявления об Эрдогане

Пользователи Сети раскритиковали Зеленского за слова о президенте Турции.

Зеленскому пригрозили революцией после слов об Эрдогане: "Продажная нацистская свинья!"
От Урганта до Галкина*: кто из осудивших СВО телеведущих стал реже появляться на ТВ
От Гуревича до Нагиева: телеведущие, которые пропали с экранов после начала СВО
Если одышка усиливается в горизонтальном положении, нужно срочно бежать к врачу
Стало известно, почему ВКС РФ не били по штабу ГУР в Киеве
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
Очищает кишечник: врач назвал полезную закуску за копейки
Российские туристы пожаловались на грузин, которые отказываются говорить на русском языке
Врач раскрыл способ снизить давление, вес и сахар одновременно
Врач раскрыл способ снизить давление, вес и сахар одновременно
Последние материалы
Лионель Месси переживает из-за отсутствия предложения от "Барселоны"
16-ти летняя россиянка разгромила соперницу на турнире Ролан Гаррос
Следующий сбор национальной команды России состоится осенью
Юрий Гаврилов госпитализирован в реанимацию в критическом состоянии
Нападающему "Спартака" выдвинуто обвинение в контрабанде наркотиков
"Галатасарай" досрочно стал чемпионом Турции
Александр Волкановски вызвал в октагон Конора Макгрегора
Четверо россиян вышли во второй круг турнира "Ролан Гаррос"
Андрей Лунин хочет покинуть "Реал Мадрид"
Виктория Азаренко проиграла канадской теннисистке на старте "Ролан Гаррос"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников