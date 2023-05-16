"Спартак" обратился в ЭСК РФС касательно игры с "Химками"

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Московский "Спартак" официально подал апелляцию в ЭСК РФС, требуя тщательной оценки пяти важнейших инцидентов, произошедших во время напряженного матча с "Химками". Эти примечательные инциденты произошли в конкретные моменты игры, а именно на дополнительной минуте первого тайма, а также на 51-й, 53-й, 66-й минутах и пятой минуте добавленного времени во втором тайме.

Фото: dzen. ru/a/ZDrfJ3T4MEPzVfCR

Речь идет о втором предупреждении Данилу Денисову, неназначении красной карточки полузащитнику "Химок" Аязу Гульеву, неназначении двух штрафных ударов и халатном удалении защитника Стефана Мелентьевича, представлявшего команду хозяев.

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«Химки» – «Спартак». Обзор матча | РПЛ 2022/23