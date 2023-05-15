UFC занимается организацией боя между Умаром Нурмагомедовым и Кори Сэндхагеном

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По сообщениям известного комментатора Ариэля Хельвани, промоушен смешанных единоборств UFC работает над организацией боя в лёгком весе (до 61 кг) между российским бойцом Умаром Нурмагомедовым и американским бойцом Кори Сэндхагеном.

Фото: Страница Умара Нурмагомедова в Инстаграм.

Умару Нурмагомедову 27 лет, его профессиональный дебют состоялся в 2016 году. Свой первый бой в UFC он провел в январе 2021 года и на данный момент имеет рекорд в ММА — 16 побед и ни одного поражения.

Кори Сэндхагену 31 год, он выступает в UFC с 2018 года. В своем последнем бою в марте на UFC on ESPN 43 Сэндхаген одержал победу раздельным решением судей над эквадорским бойцом Марлоном Верой. В настоящее время его рекорд в ММА составляет 16 побед и четыре поражения.

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