Роналду показал часы с его изображением стоимостью 8,7 миллионов рублей

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Как сообщает Daily Mail, во время открытия часового бутика Jacob&Co в Саудовской Аравии Криштиану Роналду, нападающему команды "Аль-Наср", были подарены часы стоимостью 105 тыс евро/8,7 млн рублей. Часы с изображением Роналду украшены 26 белыми бриллиантами.

Фото: www.augustman. com/my/style/watches/cristiano-ronaldo-new-jacob-and-co-watch/

Компания также планирует выпустить новую коллекцию, в которой будут представлены самые яркие моменты карьеры Роналду, а его культовое празднование в качестве португальского нападающего будет изображено на задней крышке часов. Цена самых дорогих часов в коллекции составляет 131 000 евро/10,8 млн рублей.

Роналду играет за "Аль-Наср" с 2023 года, а его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне португальский игрок принял участие в 32 матчах во всех соревнованиях, забив 15 голов и отдав 4 результативные передачи.

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