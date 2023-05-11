Российских фехтовальщиц не допустили на международные соревнования

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Ильгар Мамедов, президент Федерации фехтования России, недавно сделал заявление, которое застало многих врасплох. Оказывается, Международная федерация фехтования запретила трем олимпийским чемпионкам, Яне Егорян, Софье Великой и Софье Поздняковой, участвовать в международных соревнованиях.

Фото: фонд Росконгресс

Мамедов рассказал, что FIE прислала им список разрешенных саблисток, но ни одно из имен не было знакомо миру. Это означает, что такие сильные и перспективные спортсмены, как Позднякова, Великая, Егорян, Елена Никитина, Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников и многие другие не могут участвовать в международных соревнованиях.

Это прискорбная ситуация, которая заставляет многих ломать голову, особенно если учесть, что ранее FIE разрешила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных турнирах. Несмотря на это решение, ожидается, что спортсмены вернутся к соревнованиям в середине апреля этого года.

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