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Российских фехтовальщиц не допустили на международные соревнования

1:05
Спорт

Ильгар Мамедов, президент Федерации фехтования России, недавно сделал заявление, которое застало многих врасплох. Оказывается, Международная федерация фехтования запретила трем олимпийским чемпионкам, Яне Егорян, Софье Великой и Софье Поздняковой, участвовать в международных соревнованиях.

Российских фехтовальщиц не допустили на международные соревнования
Фото: фонд Росконгресс

Мамедов рассказал, что FIE прислала им список разрешенных саблисток, но ни одно из имен не было знакомо миру. Это означает, что такие сильные и перспективные спортсмены, как Позднякова, Великая, Егорян, Елена Никитина, Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников и многие другие не могут участвовать в международных соревнованиях.

Это прискорбная ситуация, которая заставляет многих ломать голову, особенно если учесть, что ранее FIE разрешила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных турнирах. Несмотря на это решение, ожидается, что спортсмены вернутся к соревнованиям в середине апреля этого года.

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Российские саблистки завоевали золото с непреодолимым отрывом
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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