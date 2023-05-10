Женское "Динамо" выиграло чемпионат России по волейболу

В десятый день мая в Калининграде состоялась финальная игра чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. Соревнование проходило между командой хозяев "Локомотив" и командой гостей из Москвы "Динамо". В результате матча "Динамо" победило со счетом 3-1 (27-29, 25-23, 28-26, 25-21), а также одержало победу в общей серии с тем же счетом 3-1. "Динамо" завоевало свой восьмой чемпионский титул, прервав двухлетнюю победную серию "Локомотива".

Фото: sportishka. com/komandnye-vidy-sporta/print:page,1,1706-goncharova-volejbol.html

На предварительном этапе национального чемпионата первое место заняла столичная команда, а "Локомотив" оказался на втором месте. В четвертьфинале московское "Динамо" дважды выиграло у своих одноклубников из Краснодара (3:0, 3:2), а "Локомотив" одержал победу над тульской "Тулицей" (3:0, 3:0). В полуфинале сине-белые взяли верх над челябинским "Динамо-Метаром" (3-0, 3-2, 3-0), а "Локомотив" одолел саратовский "Протон" со счетом (3-1, 3-0, 3-1).

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