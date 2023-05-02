Константин Генич выразил надежду на то, что "Ростов" проиграет все оставшиеся матчи

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Константин Генич, телекомментатор, поделился своими мыслями о недавнем конфликте, разгоревшемся в социальных сетях по поводу матча между "Ростовом" и "Спартаком" в 25-м туре Российской Премьер-лиги. Он выразил надежду, что команда, упустившая победу, проиграет все свои оставшиеся пять матчей.

Генича обвинили в предвзятом отношении к клубу, который он искренне поддерживает уже несколько лет, и он считает, что не заслужил такого отношения к себе. Клуб с берегов Дона знает о его симпатии, и до вчерашнего дня они общались в дружеской манере.

Этот конфликт между Геничем и пресс-службой "Ростова" привел к публичному обмену постами в Telegram-каналах. Очевидно, что Генич недоволен обвинениями, и он надеется, что справедливость восторжествует.

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