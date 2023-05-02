Важнейшее качество баскетболиста, по мнению Леброна Джеймса

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Леброн Джеймс, опытный ветеран НБА, имеющий на своем счету четыре чемпионских перстня, недавно поделился своим мнением о важнейших качествах, которыми, по его мнению, должен обладать каждый современный баскетболист, чтобы добиться успеха на самом высоком уровне.

"Для меня высокий баскетбольный IQ — это то, что отличает великих игроков от хороших.", — заявил Джеймс в недавнем интервью ESPN.

Стоит отметить, что "Лейкерс" одержали победу в недавней серии против "Мемфис Гриззлис" и собираются сразиться с "Голден Стэйт Уорриорз" в предстоящем плей-офф.

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5 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ЛЕБРОН ДЖЕЙМС ЛУЧШЕ МАЙКЛА ДЖОРДАНА #нба #джордан #леброн