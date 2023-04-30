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Американский защитник ХК "Динамо" выразил желание получить российское гражданство

1:15
Спорт

Бреннан Менелл, американский защитник московского "Динамо", удивил многих, выразив желание получить российское гражданство и играть за сборную России. Были подготовлены необходимые документы и начаты соответствующие процедуры, а в Министерство спорта отправлен запрос на имя президента страны с просьбой предоставить Менеллу гражданство. Решение этого вопроса неизвестно, но есть надежда, что к следующему сезону Менелл сможет играть с российским паспортом.

Американский защитник ХК "Динамо" выразил желание получить российское гражданство

Переговоры с Менеллом начались в ноябре, причем изначально он был нацелен на долгосрочный контракт. Его страсть к Москве и России заставила его захотеть остаться на длительный срок, и новый трехлетний контракт был согласован. Клуб также предложил ему идею получения российского гражданства, которую он поддержал. Это важный шаг для Менелла и решающий для поддержки наших спортсменов. Разделять спорт и политику очень важно, а спортсмены должны поддерживать друг друга. По словам Алексея Сопина, спортивного директора сине-белой команды, это создаст положительный имиджевый импульс для российского спорта, сообщает "РИА Новости Спорт".

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Любимые вещи Бреннана Менелла: он слушает Федука с помощью AirPods и носит джерси "Вайкингс" из НФЛ
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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