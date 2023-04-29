Сборная России по борьбе может принять участие в чемпионате мира в Сербии

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Сборная России по борьбе может принять участие в чемпионате мира в Белграде (Сербия) в сентябре, сообщает источник, знакомый с ситуацией. Чемпионат пройдет с 16 по 24 сентября, и организаторы уже готовятся к приезду россиян, которые могут участвовать под нейтральным флагом.

Ранее Исполнительный комитет Объединенного мира борьбы (UWW) принял решение разрешить российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях, если они будут придерживаться рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

28 марта МОК обнародовал рекомендации по участию спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях. Эти рекомендации включают индивидуальное участие, нейтральный статус, запрет на участие в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с правоохранительными органами, и запрет на участие спортсменов, выражающих поддержку СВО.

Несколько стран осудили решение МОК и пригрозили бойкотировать международные турниры, если в них будут участвовать россияне и белорусы.

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