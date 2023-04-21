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Антуан Гризманн рассказал о трудностях в "Барселоне"

0:56
Спорт

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн недавно рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся в свой первый год в "Барселоне".

Антуан Гризманн рассказал о трудностях в "Барселоне"

Гризманн заявил, что это был трудный год для него, так как он часто оказывался на скамейке запасных. Кроме того, стиль игры команды отличался от того, к которому он привык, и ему пришлось адаптироваться к новой позиции.

Однако на второй год Гризманн стал получать больше удовольствия от игры за "Барселону" и смог лучше проявить себя на поле. Фактически, в текущем сезоне Гризманн набрал 18 очков (11 голов и 7 передач) по системе "голы + пас", уступая лишь Роберту Левандовски.

Если Гризманн продолжит выступать на таком уровне, он может превысить отметку в 20 очков в Ла Лиге впервые с момента своего дебюта в 2016 году за мадридский "Атлетико".

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Антуан Гризманн. Второе дыхание карьеры француза.
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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